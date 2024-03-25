الإثنين 25 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

فى البلكونة مع سيدات عزبة حمادة.. نبيلة مكرم تحضر "إفطار المطرية" (صور)

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

حضرت الوزيرة السابقة نبيلة مكرم إلى المطرية للمشاركة في مائدة الإفطار.

ووقفت نبيلة مكرم مع سيدات المطرية في البلكونات وسط أجواء من الفرح والسعادة قبل الإفطار.

بدأ أهالي عزبة حمادة في المطرية منذ قليل في طهو طعام "إفطار المطرية" بعد تجهيزات استمرت منذ أمس.

وتجمع مئات الأهالي لتجهيز المأكولات بأنواعها وسط أجواء احتفالية تتخللها أصوات الأغاني الرمضانية والتهاني بالشهر الكريم.


"إفطار المطرية" يشارك فيه آلاف من مختلف الأعمار من سكان المنطقة وخارجها، مما يخلق جوًا من الألفة والبهجة، بالإضافة إلى تواجد كبير لوسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الذي أصبح إحدى العلامات في شهر رمضان في مصر كل عام.

 

10 سنوات من إفطار المطرية


نُظم إفطار المطرية لأول مرة قبل عشر سنوات، حيث بدأت عزبة حمادة بالمطرية الفكرة بقيام سكانها بتنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان، ويشتمل على أطول مائدة إفطار تتراص بطول الشوارع وتحولت كتقليد في منتصف شهر رمضان كل عام، حيث يستعد السكان في الخامس عشر من الشهر بتجهيز الموائد بأشهى الأطعمة والحلويات في كل حارة، وسط أجواء احتفالية.

وكان إفطار المطرية الأول في عام 2013، وتحول هذا الحدث من حدث محلي إلى الشهرة العالمية بعد أن حصدت لقب أطول مائدة إفطار رمضانية.

 

شوارع المطرية تتزين لاستقبال الحدث


تتزين شوارع المطرية استعدادًا لاستقبال الحدث، حيث تشهد استعدادات مكثفة لتجهيز الموائد وإعداد الطعام والحلويات، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بالزينة والأنوار. وتحرص السيدات على إعداد وجبات الإفطار، منها ما يقرب من ألف كيلو من المحاشي. ويقوم الأهالي كل عام بإضافة شيء جديد بالمقارنة مع المواسم السابقة.

شهد حفل الإفطار في الأعوام الماضية تغطيات واسعة من وسائل الإعلام العالمية، كما حضره عدد من الشخصيات الدولية بما في ذلك سفير كوريا الجنوبية في مصر، مما أكسب الحدث شهرة واسعة واهتمامًا دوليًا.

 

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