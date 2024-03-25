إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" بـ6 أكتوبر

أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" فى مدينة 6 أكتوبر

وفور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل"، اختلت عجلة القيادة من السائق، ما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتجت عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.