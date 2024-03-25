الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" بـ6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" فى مدينة 6 أكتوبر

وفور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل"، اختلت عجلة القيادة من السائق، ما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتجت عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق التحريات موتوسيكل إصابة شخصين مدينة 6 أكتوبر

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