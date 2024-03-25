سويلم يتابع موقف المنظومة الرقمية الجارى إعدادها لحصر التجارب الناجحة للرى الحديث والمنفذة بمعرفة المزارعين

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف المنظومة الرقمية الجارى إعدادها حاليًا لحصر التجارب الناجحة للرى الحديث والمنفذة بمعرفة المزارعين وعلى نفقتهم على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

حصر التجارب الناجحة للرى الحديث

وإستعرض الدكتور سويلم ما تتضمنه المنظومة الرقمية الجارى إعدادها من حصر لهذه التجارب الناجحة للرى الحديث والتى ساهمت فى تحسين وزيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل التكاليف مع ترشيد لكميات المياه المستخدمة فى الرى.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية هذه التجارب الناجحة للرى الحديث والتي قام بها المزارعين بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة بإعتبارها نماذج ناجحة لغيرهم من المزارعين والتي يمكن تطبيقها بمعرفتهم في أراضيهم الزراعية، مشيرًا لدور إدارات التوجيه المائي بالوزارة في توعية المزارعين بمختلف المحافظات وتعريفهم بهذه التجارب من خلال تنظيم زيارات لهذه المزارع للتعرف على الطبيعة على هذه التجارب وما تحققه من مكاسب مادية للمزارعين ونقل هذه التجارب للتطبيق بأراضيهم، حيث وجه الدكتور سويلم لقطاع تطوير الرى وأجهزة التوجيه المائي بإعداد خطة زمنية للزيارات المقترح القيام بها لهذه المزارع لنشرها ما بين المزارعين.

كما أشار لدور روابط مستخدمي المياه على مستوي الترع الفرعية والمساقي فى دعم التواصل بين المزارعين على المجرى المائى وغيرهم من المزارعين أصحاب التجارب الناجحة للرى الحديث، موجهًا بقيام التوجيه المائى بتوفير الدعم اللازم لهذه الروابط لتسهيل مهمتها في التواصل مع المزارعين من أصحاب هذه التجارب.

كان قد شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام ٢٠٢٤.. المياه لتحقيق الازدهار والسلام"،على هامش مشاركته فى احتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي المنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام".

وصرح الدكتور سويلم بأن دول العالم عليها التكاتف سويًا لتحقيق مستقبل مائي آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع، خاصة أن العديد من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائي على المستوى العالمى.