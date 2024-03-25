الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هلسنكى قلقة من هجر الفنلنديين للأراضي القريبة من الحدود الروسية

الحدود الفنلندية
الحدود الفنلندية الروسية

أعلن نائب قائد حرس الحدود الفنلندي الشرقي هيكي أهتيانن في مقابلة مع موقع Yle أن السياج على الحدود مع روسيا واستخدام أحدث التقنيات لن يحل محل الناس.

وقال أهتيانن إن السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية هم أول من يلاحظ وجود أشخاص مشبوهين على الحدود ويتصلون بخدمة الحدود.

واعتبر أن تدفق السكان من المناطق الحدودية قد يؤثر على الوضع العام على الحدود مع روسيا.

كما أكد أن السياج الحدودي الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر لا يغطي الحدود بالكامل ولن يشكلن عائقا كاملا أمام المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق أن السلطات الفنلندية تخطط لبناء سياج على الحدود مع روسيا بشكل سريع.

وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة.

 

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يعلن شن 8 هجمات عسكرية على مواقع إسرائيلية خطيرة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

عاجل.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

عاجل.. بعد هجوم موسكو.. فرنسا ترفع التحذير "الإرهابى" لأعلى مستوى

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ