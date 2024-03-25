الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في جنين وسط مواجهات في سيلة الظهر وعربونة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة الليلة، في بلدة سيلة الظهر وقرية عربونة، بينما تم اقتحام قرى أخرى بمحافظة جنين.

 

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقرية عربونة شمال شرق المدينة، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع تلك القوات، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وفقوعة، وجلبون، والفندقومية بمحافظة جنين، وشنت حملة تفتيش فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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