الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أستاذ علوم سياسية: زيارة جوتيريش للعريش أبلغ رد على الادعاءات الإسرائيلية ضد مصر

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لمصر كانت مهمة للغاية وفي توقيت حساس للغاية، فهذه الزيارة هي الثانية له لمصر ولمعبر رفح  منذ اندلاع الأحداث في غزة، كما حملت الزيارة الكثير من الرسائل الموجهة للعالم ككل ومنها  الدعوة لضرورة وقف إطلاق النار والإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبطريقة دائمة وكافية لقطاع غزة.

txt

المصرى للشئون الخارجية: زيارة جوتيريش للقاهرة تؤكد دعم وتقدير الموقف المصرى

وأضاف، أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ"الدستور" أن زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة لمصر أكدت تقديره للموقف  والدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية، وهو ما تمت الإشارة إليه بطريقة صريحة عندما قال إن مصر تمثل الأمل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة نفت بطريقة عملية كل الادعاءات التي أطلقها الاحتلال الاسرائيلي ضد مصر حول إغلاقها لمعبر رفح وتقييد إرسال المساعدات عبره وهو ما يؤكد صدق تصريحات القيادة السياسية المصرية بأن المعبر مفتوح بشكل دائم ولم يغلق في ى لحظة منذ اندلاع الحرب، وأن التقييد يأتي من الجانب المحتل الذي يمارس سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني وهو ما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بالإضافة للمجازر اليومية التى يرتكبها جيش نظامي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

txt

شيخ الأزهر للأمين العام للأمم المتحدة: ردود فعل المجتمع الدولى تجاه العدوان على غزة جاءت محبطة

وأشار “بدر الدين” إلى أن زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة تمثل دعوة واضحة  للعالم للعمل على إيقاف هذه المجازر التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن مصر تقوم بدور مهم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء عبر معبر رفح أو من خلال سلاح الجو المصري، ومن الناحية السياسية تواصل القيادة السياسية دور مهم في الدعوة لإطلاق عملية السلام وفقا لحل الدولتين والدعوة لوقف إطلاق النار والتحذير من مغبة تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية.

txt

الرئيس يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة وتحذيرات من أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنه بعد الدعوات المصرية ودعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتحذير من خطورة الأوضاع المتدهورة للعالم يبقى السؤال الأهم هل سيستجيب العالم لكل هذه النداءات والتحذيرات ويوقف شلال الدماء الفلسطينية؟

​أنطونيو جوتيريش زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة لمصر الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الحرب على غزة المساعدات الإنسانية إغلاق معبر رفح جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 محتجزًا فى غزة

كأس عاصمة مصر.. حسام حسن يكشف سبب مغادرة أحمد حجازى معسكر الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى