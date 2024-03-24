جمال الشاعر: لدي مشكلة مع "فخ المصطلحات" المتعلقة بالمرأة

ندوة "المراة والإعلام وتحديات العصر"

قال الإعلامي جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، إن لديه مشكلة مع " فخ المصطلح" المتعلقة بالمرأة بكونها قائدة البيت على أن لا يتم الرفع التكليف عن الرجل باعتباره قائد البيت.

وتضمنت فعاليات ندوة "المرأة والإعلام وتحديات العصر"، ضمن فعاليات المجلس الأعلى للثقافة، والتي تنظمها لجنتي الشباب بالتعاون مع لجنة الإعلام ومقررها الإعلامي جمال الشاعر، عرض فيلم عن المرأة، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

ينظم الندوة الدكتورة منى الحديدي، مقرر لجنة الشباب، بمشاركة الإعلامي جمال الشاعر رئيس مقرر لجنة الإعلام في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



يدير الندوة الإعلامية والكاتبة الدكتورة عبير حلمي عضو لجنة الشباب، والدكتور الإعلامي جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام.

يشارك في الندوة متحدثين الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والمستشار خالد عابد رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية، والدكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية البنات جامعة عين شمس، وشويكار خليفة رائدة الرسوم المتحركة والجرافيك.

كما يشارك الدكتورة صافيناز حبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للتأهيل والدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس، والدكتورة عفاف طبالة أول رئيس لقناة النيل للدراما ورائدة صناعة الإعلام الدرامى، الإعلامية منال هيكل رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية، الدكتورة ولاء شبانة استشارى الصحة النفسية والعلوم السلوكية مستشار المجلس القومى للطفولة والامومة وخبير شؤون المرأة والدكتورة هويدا عبدالمنعم أستاذ القانون - جامعة الزقازيق.

اليوم العالمي للمرأة

اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

في بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب. ولكن في أماكن أخرى غالبًا ما يصاحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالميًا. بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بلباس أشرطة وردية.