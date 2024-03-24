"بريق خادع".. بسمة بوسيل تعلق على الشهرة التي اكتسبتها من "ستار أكاديمي"

شاركت الفنانة بسمة بوسيل تجربتها مع برنامج ستار أكاديمي، وصفتها بأنها كانت مغامرة مثمرة لكنها لم تكن كافية لتحقيق أحلامها، وصرحت بأن الشهرة التي حصلت عليها من البرنامج كانت مجرد بريق خادع ولم تكن دائمة، مؤكدة أن الأضواء اللامعة سرعان ما تخبو بعد البرنامج.

وأوضحت بوسيل خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أنه بعد وصولها إلى مصر، وجدت نفسها قد حققت معظم أحلامها، حيث التقت بشريك حياتها وبدأت في إعداد ألبوم غنائي جديد، ومع ذلك، أدركت أن رغبتها في الاستقرار والزواج كانت أقوى من شغفها بالغناء، مما دفعها إلى التخلي عن إصدار الألبوم في الأسواق، مفضلة الحياة العائلية على الشهرة.

وأشارت بوسيل إلى أن حبها للفنان تامر حسني فاق حبها للموسيقى، مما جعلها تختار الحياة الزوجية على مسيرتها الفنية.