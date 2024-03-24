الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بسمة بوسيل تروي رحلتها من ستار أكاديمي إلى القمة في "ع المسرح"

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل تجربتها الفنية وأحلامها المستقبلية، وتحدثت عن رؤيتها لمسيرتها الفنية كقصة مسرحية محتملة، معبرة عن رغبتها في تسميتها "بسمة بوسيل.. أحلام ستكتمل"، معبرة عن تفاؤلها بمستقبل مشرق قائلة: "بالتأكيد غدًا أجمل".

وكشفت بوسيل خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، عن بداياتها الفنية، مستذكرة مشاركتها في مسابقة "ستار أكاديمي" التي مهدت طريقها نحو الغناء المحترف، كما وصفت تلك الفترة بأنها كانت تحمل حلم الطفولة بالنجومية والشهرة، لكنها لم تكن ترى الحلم بوضوح كبير.

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وأضافت بوسيل أن مشاركتها في "ستار أكاديمي" كانت بمثابة تحقيق لرغباتها الفنية، على الرغم من عدم تمسكها الشديد بحلمها، مما جعلها تعتبره حلمًا طفوليًا، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى المسابقة بنية التعلم والتجربة، معتبرة أن الفوز لم يكن الهدف الأساسي، بل كانت ترى التجربة كفرصة لتعلم الغناء بشكل مكثف.

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