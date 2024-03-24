عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 محتجزًا فى غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب وافقت على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني مقابل 40 رهينة في غزة.

ونفى القيادي في حركة حماس، محمود المرداوي، وجود "أجواء إيجابية" في الجولة الحالية من المفاوضات بشأن الهدنة في غزة.

وفي تصريحات صحفية قال المرداوي إنه لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق.

في السياق، صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته اليوم الأحد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مؤكدًا مجددًا "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيلي على رفح، ومحذرًا من أن "النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب".

وكرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة" و"دان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان". وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة عن مصادرة 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة بهدف بناء مستوطنات جديدة.