الحكومة العراقية: زيارة رئيس الوزراء لواشنطن ولقائه الرئيس بايدن ستبحث آفاق العلاقة المستقبلية

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن ولقائه الرئيس بايدن ستبحث آفاق العلاقة المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون الملف الأول لزيارة السوداني ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة وهناك أرضية قانونية كاملة في الاتفاقي، مشيرًا إلى أن الملف الإقليمي وما يتعلق بحرب غزة وعلاقات العراق مع دول الجوار والدول الإقليمية سيكون ضمن مناقشات السوداني بواشنطن.