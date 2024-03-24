الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل التهديد بانفجار مركز سانت بطرسبورج بروسيا

مراسل قناة القاهرة
مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إنه منذ قليل أعلنت السلطات المحلية في مدينة سان بطرسبورج عن إخلاء مركز تجاري في أحد الشوارع وسط مدينة سان بطرسبورج، وهو مركز لندن التجاري وسط شارع نيفسكي، الذي يعد أشهر الشوارع في المدينة.

وأضاف "مشيك"، أن سان بطرسبورج تعد العاصمة الشمالية لروسيا، وهذه المدينة التي تقع على الحدود الروسية الفنلندية، وتعد المدينة الثانية في روسيا، وفي حال تأكيد المعلومات من قبل الأمن الروسي والعثور على أي مواد متفجرة في هذا المركز، فهذا يعتبر استهدافا أو محاولة هجوم مرة ثانية بعد الهجوم الذي حصل يوم الجمعة الماضي على مركز سيتي كروكس غربي العاصمة الروسية موسكو.

ولفت أنه حتى هذه اللحظة فقط وكالة تاس الروسية ذكرت نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إجلاء مركز تجاري وسط مدينة سان بطرسبورج، ولغاية هذه الساعة المعلومات شبه شحيحة.

وتابع: "في التطورات نفسها وفي آخر مستجدات الوضع الأمني في روسيا، منذ قليل ادعت امرأة كانت بصدد السفر من مطار العاصمة موسكو الذي يقع شمال العاصمة إلى العاصمة الأرمينية ياريفان، ادعت أنها تحمل عبوة ناسفة لكن الأمن الروسي أكد أنه بعد إجراء عملية التفتيش معها ومع جميع الركاب بشكل دقيق لم يتبين العثور على أي مواد متفجرة".

حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية موسكو لندن مركز سانت بطرسبرج

مواد متعلقة

إعلام روسى: مسلحون يقتحمون مركزًا للشرطة فى العاصمة الأرمينية يريفان

فصائل فلسطينية تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية بمحيط حى الأمل

الأمن الروسى: لم نعثر على مواد متفجرة فى مطار شيرميتوفو شمال موسكو

مفوض أونروا: مشروع قانون إنفاق المساعدات الأمريكية يقيد تمويل الوكالة حتى 2025

استشهاد نازح بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال فى الرأس داخل مستشفى الأمل

سامى طايع لـ"الدستور": الأخبار المُضللة سبب الحروب فى العالم

السفير جمال بيومى: فلسطين قضية أمن قومى لمصر

باحث سياسى: الضغط الدولى على إسرائيل لم ينجح فى إيقاف تطرف حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

منتخب كرواتيا يزور الأهرامات: ماذا قالوا عن العاصمة الإدارية الجديدة؟

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

حقيقة زيادة رسوم استمارة بطاقة الرقم القومي

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

صدفة تجمع عمرو الليثي بسيدة تبكي في الشارع.. ماذا حدث؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق