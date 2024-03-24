باحثة روسية: بريطانيا والولايات المتحدة قد يكونوا متورطين في حادث موسكو الإرهابي

قالت فاطمة رامازانوفا، متخصصة في العلاقات الدولية، إن الرئيس بوتين أكد على معاقبة المتورطين في حادث موسكو الإرهابي.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وراء العملية الإرهابية هم أشخاص أوكرانيين، مؤكدة أن بريطانيا والولايات المتحدة قد يكونوا متورطين في العملية الإرهابية.

وأضافت، أن هذا استفزاز للدولة الروسية، من جانب الدول الغربية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس بوتين دائمًا ما ينفذ ما يقوله ويصرح به، وسنرى انتقامًا من منفذي العملية.

ومنذ يومين وقع حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.