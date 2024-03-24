الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 متهمين بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

متهمين
متهمين

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الاجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبًا.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير مبيعات غسل 28 مليون جنيه


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غسل الانشطة التجارية المخدرات النيابة العامة

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