مصر والبحرين تبحثان سبل دعم التعاون المشترك فى قطاع البترول

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال البترول.

العلاقات التاريخية مع دولة البحرين

وأكد الملا عمق العلاقات التاريخية مع دولة البحرين وشعبها الشقيق، والتى تدعمها بقوة القيادة السياسية فى البلدين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى، حيث بلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف والرؤية الموحدة فى علاقة ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين فى التقدم والبناء والتنمية.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بالعمل بمصر وما تجده من تعاون ودعم، لافتة إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين ستظل تدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وتعاون أكبر يعود بالنفع المستمر على الجانبين، وأكدت أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفكير فى أنشطة جديدة تعزز التكامل بين البلدين فى ظل العلاقات المتميزة، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد مذكرات التفاهم التى سيتم توقيعها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين البلدين فى عدد من المجالات التى تعد فرصة جيدة لزيادة التعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية شاملة بالإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية والفرص المتاحة وتحديد المجالات التى يمكن أن تشارك بها فى البحرين وإرسالها إلى السفيرة البحرينية، لتتواصل مع مسئولى شركة نفط البحرين بابكو لوضع المقترحات التى يمكن أن تكون محل التعاون، حيث إن شركات البترول المصرية المتخصصة فى مجال التصميمات والمقاولات والأنشطة البحرية والصيانة لديها قدرات وخبرات ونجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها.