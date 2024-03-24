الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصر والبحرين تبحثان سبل دعم التعاون المشترك فى قطاع البترول

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال البترول.

العلاقات التاريخية مع دولة البحرين

وأكد الملا عمق العلاقات التاريخية مع دولة البحرين وشعبها الشقيق، والتى تدعمها بقوة القيادة السياسية فى البلدين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى، حيث بلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف والرؤية الموحدة فى علاقة ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين فى التقدم والبناء والتنمية.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بالعمل بمصر وما تجده من تعاون ودعم، لافتة إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين ستظل تدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وتعاون أكبر يعود بالنفع المستمر على الجانبين، وأكدت أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفكير فى أنشطة جديدة تعزز التكامل بين البلدين فى ظل العلاقات المتميزة، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد مذكرات التفاهم التى سيتم توقيعها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين البلدين فى عدد من المجالات التى تعد فرصة جيدة لزيادة التعاون بين البلدين.

البترول تطلب جرد "الإنتاج" فى المستودعات الرئيسية والفرعية

زيت الطعام يقود الرحلة.. أبرز 10 معلومات حول مبادرة «البترول» لوقود الطيران

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية شاملة بالإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية والفرص المتاحة وتحديد المجالات التى يمكن أن تشارك بها فى البحرين وإرسالها إلى السفيرة البحرينية، لتتواصل مع مسئولى شركة نفط البحرين بابكو لوضع المقترحات التى يمكن أن تكون محل التعاون، حيث إن شركات البترول المصرية المتخصصة فى مجال التصميمات والمقاولات والأنشطة البحرية والصيانة لديها قدرات وخبرات ونجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها.

وزير البترول البترول البحرين دعم وتعزيز التعاون الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو