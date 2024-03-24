برلمانية: القيادة السياسية جددت رفضها لتهجير أهالي غزة

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، و"أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم الذي تناول تطورات الوضع داخل قطاع غزة والجهود المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار.

استمرار العدوان الإسرائيلي

وقالت النائبة ريهام عفيفي في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مستمر.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أهمية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لإغاثة المنكوبين، سواء بالطريق البري أو من خلال الإسقاط الجوي.

وقالت: “الوضع الإنساني والصحي داخل قطاع غزة كارثي وهناك تقارير دولية تشير إلى تعرض أهالي غزة للمجاعة بهدف ترك أراضيهم والانسحاب منها”.

رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ إلى خطورة تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بقطع الدعم عن وكالة "الأونروا" في ظل سياسة العقاب والترويع للفلسطينيين الأبرياء، لافتة إلى إعلان القيادة السياسية مرارا وتكرارا رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومخاطر ذلك على استمرار الوضع السيء داخل قطاع غزة.

وناشدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين داخل قطاع غزة من القصف المستهدف.