بطولة كأس عاصمة مصر.. تعادل سلبي بين تونس وكرواتيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وكرواتيا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة في ثاني أيام بطولة كأس عاصمة مصر.

وسيطر لاعبو منتخب كرواتيا على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة بينما اعتمد الفريق التونسي على الهجمات المرتدة.

وسجل حمزة الجلاصي هدفا لصالح الفريق التونسي قبل نهاية الشوط الأول لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وجاء تشكيل تونس على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.



خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي.



خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان.



خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة.