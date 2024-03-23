السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: تقرير الحكومة عن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة في التعامل معه

الدكتور محمد البدري
الدكتور محمد البدري

أشاد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة جدية في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات.
وأكد " البدري" في تصريحات له اليوم السبت، أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجرائه أصبح بمثابة منصة حوارية وطنية، تجمع كل أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة لمناقشة قضايا وهموم الوطن، موضحا أن الجميع يشارك في الحوار بدون خطوط حمراء ويعبروا عن آرائهم بحرية.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التفاعل الإيجابي بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني يعزز من رغبة المشاركين في استمرار الحوار والخروج بمزيدا من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها حل القضايا والأمور الشائكة، لافتا إلى أن الحوار يشارك به عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والحكومة مما يثري مخرجاته.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات وفقا للجدول الزمني الذي وضعه مجلس الوزراء، بما يعود بالنفع على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح بها المصريين جميعا.

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