الاحتلال يعطل وصول قافلة غذائية لشمال ⁧غزة للمرة الثانية خلال أسبوع

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت اليوم قافلة أخرى لوكالة محملة بالغذاء الذي تشتد الحاجة إليه من التوجه إلى شمال قطاع غزة حيث يعيش الناس على حافة المجاعة.

‏وأضافت الأونروا في بيان لها اليوم، أن آخر مرة تمكنت من إرسال مساعدات غذائية إلى الشمال كانت منذ حوالي شهرين.

إعدام المرضى وتهديد الأطباء.. مأساة مجمع الشفاء الطبى مع جرائم الاحتلال فى غزة

وسبق أن نقل بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، صورة مأساوية يعيشها قطاع غزة حول استهداف مجمع الشفاء الطبي، قائلًا: "إن الاحتلال يقصف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة".

ولفت جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المجمع الطبي بات العنوان الأبرز جراء ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة بحق المجمع بعدما حاصرته واقتحمته آليات الاحتلال.

ونوَّه بأن آليات الاحتلال لا تتوقف عن إطلاق الرصاص والقذائف تجاه أبنية المستشفى، فيما يطالب جيش الاحتلال الأطباء والممرضين والمرضى المتواجدين داخل المستشفى بضرورة الخروج منه وتسليم أنفسهم، إما للتحقيق معهم أو إطلاق النار عليهم وقتلهم داخل أروقة المستشفى.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية إلى أن هناك تأكيدات بأن الاحتلال الإسرائيلي أعدم عددًا من المرضى والأطباء المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، وقام الاحتلال بتجويع المرضى الذين يتواجدون داخل المستشفى، كما يقوم الاحتلال بمنعهم من تلقي العلاج، حتى ساءت حالتهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفًا و142 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشار بيان "الصحة الفلسطينية"، إلى استشهاد 5 من الجرحى الفلسطينيين الذين تحاصرهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".