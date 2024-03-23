السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ليس لها إعادة .. "التعليم" تحذر من الغياب خلال امتحانات مارس

رضا حجازى
رضا حجازى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنبيها هاما على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بعدم الغياب تماما من المدارس أثناء اختبارات شهر مارس الجارى والتى تعقد فى نهاية الشهر الجارى وبداية الشهر المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم، خلال تنبيهات عممتها على المديريات التعليمية لتعميمها على المدارس، أن هذه الامتحانات ليس لها إعادة لذلك يجب على الطلاب حضورها وعدم التهاون فيها. 

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جداول امتحانات الشهر يتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية وتعقدها المدارس على أن تكون قبل عيد الفطر المبارك، وتتابعها وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس 

معلومات عن امتحانات الشهر

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.

 

ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.

 

ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد.

 

ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.

 

ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.

 

ـ يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.

 

ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

 

ـ  توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.

 

ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.

 

ـ أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.

 

ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.

امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة وزارة التعليم أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم

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