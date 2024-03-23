السبت 23 مارس 2024
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مصر

جهاز العاشر من رمضان يستقبل مجموعة من طلاب مدرسة خاصة لتفقد محطات مياه الشرب

جانب من زيارة الطلاب
جانب من زيارة الطلاب لجهاز العاشر من رمضان

استقبل مسئولو جهاز مدينة تنمية العاشر من رمضان، مجموعة من طلاب مدرسة العلا الخاصة بالمدينة، لتفقد محطات مياه الشرب، وذلك فى إطار تعريف طلاب المدارس المختلفة بالمشروعات المنفذة، ضمن خطة الدولة التنموية.

وشملت الزيارة، تفقد محطة تنقية مياه الشرب رقم 1، ومحطة تنقية مياه الشرب رقم 2 otv بالمدينة، حيث استمع الطلاب إلى شرح عن المراحل التي تمر بها عملية تنقية مياه الشرب بالمحطات، وأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

 

عملية دخول المياه وتنقيتها ومراحل المروقات

وخلال الزيارة، شاهد الطلاب، عملية دخول المياه وتنقيتها ومراحل المروقات، وأحواض الفلتر الرملي، وكيفية إضافة الشبة والكلور بنسب معينة في مرحلة التنقية، حتى تصل المياه النهائية للمستهلكين.

جهاز مدينة العاشر من رمضان يستقبل مجموعة من طلاب مدرسة خاصة لتفقد محطات مياه الشرب

وأعرب المهندس على سليم، مدير عام محطات المياه، عن سعادته بهذه الزيارة للطلاب، مؤكدًا  تقديم الدعم الكامل للزيارات الميدانية للطلاب.

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جهاز مدينة العاشر من رمضان يستقبل مجموعة من طلاب مدرسة خاصة لتفقد محطات مياه الشرب

 كما توجه مسئولو المدرسة بالشكر لمسئولي الجهاز على المساهمة في نجاح تنظيم الزيارة، وللطلاب على الالتزام بالتعليمات والظهور بالمظهر الحضارى المشرف.

جهاز مدينة العاشر من رمضان يستقبل مجموعة من طلاب مدرسة خاصة لتفقد محطات مياه الشرب

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

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