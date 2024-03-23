السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"حماس" تدين هجوم موسكو وتصفه بـ"الإرهابى"

هجوم موسكو المسلح
هجوم موسكو المسلح

أدانت حركة "حماس"، فجر السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين داخل قاعة حفلات في العاصمة الروسية موسكو، مساء الجمعة.

وقالت "حماس"، في بيان على حسابها عبر منصة تليجرام: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في موسكو، وراح ضحيته عشرات بين قتيل وجريح".

وتقدمت "بخالص التعازي للقيادة والشعب الروسي، وعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي"، وتمنت "الشفاء العاجل للمصابين".

وأعربت "حماس"، عن تضامنها "الكامل مع روسيا وشعبها وعائلات الضحايا في هذا المصاب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصا وإصابة 100 آخرين على الأقل، بحسب معطيات أولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات بموسكو. 

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