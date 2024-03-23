السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"فوربس": كييف ستفقد مقاتلات "إف-16" في القتال مباشرة فور دخولها المعركة

طائرة إف-16
طائرة إف-16

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أن القوات الأوكرانية ستفقد مقاتلات "إف-16" التي ستتسلمها كييف من الدنمارك وهولندا والنرويج مع طياريها، مباشرة بعد إدخالها إلى القتال.

وقالت المجلة: "بمجرد أن تبدأ أوكرانيا في إدخال المقاتلات إلى العمليات القتالية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ستفقد أوكرانيا طائرات "إف-16" وطياريها، وربما الكثير منهم. والسؤال الكبير هو ما إذا كانت كييف ستستفيد من هذه التضحية".

وأشارت إلى أن دور القنابل الموجهة الروسية قد يصبح أكثر فعالية حتى من المسيرات والمدفعية التقليدية.

وأكدت أنه ليس بوسع أوكرانيا أن تفعل الكثير للرد في الوقت الحاضر. فهي تفتقر إلى منظومات الصواريخ المضادة للطائرات ومنصات الإطلاق، وتفتقر مقاتلاتها السوفييتية إلى النطاق اللازم للقضاء على القنابل الموجهة الروسية، ولم تصل بعد طائرات "إف-16" الأوروبية.

 

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