السبت 23 مارس 2024
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عالم

الكرملين: بوتين يتلقى تحديثات منتظمة حول هجوم موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تحديثات منتظمة حول إطلاق النار في حفل Crocus City Hall.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية: وفي الدقائق الأولى من الحادث الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس، تم إبلاغ الرئيس ببدء إطلاق النار.

وأضاف يتم تزويد الرئيس باستمرار من قبل جميع الخدمات ذات الصلة بمعلومات حول ما يحدث والتدابير المتخذة، وقد أعطى الرئيس بالفعل جميع التعليمات اللازمة.

مقتل اكثر من 40 شخصا واصابة 100 آخرون 

 

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ردود افعال دولية على الحادث الإرهابي في موسكو

وأفادت وكالة تاس الرسمية بأن ما لا يقل عن 40 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 100 بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون مجمعًا شهيرًا للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو وفتحوا النار، وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا.

ويتم التحقيق في الهجوم باعتباره عملاً إرهابيًا، وفقًا للجنة التحقيق الروسية.

تُظهر لقطات فيديو من موقع الهجوم، وهو مكان الحفلات الموسيقية في Crocus City Hall، المجمع الضخم، الذي يضم قاعة الموسيقى ومركز التسوق، وهو يحترق مع تصاعد الدخان في الهواء. 

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن المسلحين "فتحوا النار من أسلحة آلية" و"ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران".

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية روسيا 24 أن سقف المكان انهار جزئيا.

وقع الهجوم قبل أن تبدأ فرقة Picnic الموسيقية تقديم عروضها، وفقًا لقناة روسيا 24. وقال مدير الفرقة لوسائل الإعلام الحكومية إن فناني الأداء لم يصابوا بأذى، حسبما افادت الوكالة الروسية. 

وقال مكتب المدعي العام الروسي إن "أشخاصًا مجهولين يرتدون ملابس مموهة اقتحموا قاعة مدينة كروكوس وبدأوا في إطلاق النار قبل بدء الحفل الموسيقي"، وفقًا لما ذكرته تاس.

روسيا بوتين منتظمة حفل موسكو

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