بلينكن: هجوم إسرائيل على رفح يهدد بالمزيد من عزلتها حول العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الهجوم البري الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيخاطر بـ”مزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر”.

وتأتي رسالة الدبلوماسي الأمريكي الصريحة بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – بعد اجتماع مع بلينكن – على تعهده بتنفيذ الحملة العسكرية بدعم أو بدون دعم أمريكي، حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية.

وقال بلينكن إنه أجرى “محادثات صريحة” مع نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، وأخبرهم أن الولايات المتحدة “تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في هزيمة حماس” – لكن “عملية عسكرية برية كبيرة في رفح ليست هي الطريقة للقيام بذلك، مضيفا “إنه يخاطر بقتل المزيد من المدنيين؛ وقال بلينكن: “إن ذلك يخاطر بإحداث المزيد من الفوضى في تقديم المساعدة الإنسانية”.

ولم يقدم بلينكن تفاصيل بشأن المفاوضات الجارية لضمان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

مشروع قرار لوقف اطلاق النار في غزة

في سياق متصل، تم تداول مشروع قرار منافس تفضله الدول الإفريقية، وهو أكثر وضوحا بشأن وقف فوري لإطلاق النار، لكن لن يتم طرحه للتصويت يوم الجمعة.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن مشروع القرار البديل الذي أيده الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، "سيطرح على الطاولة ويطرح للتصويت".

وقال: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار ثم المحادثات، ولكن الانقسامات الراسخة في مجلس الأمن بلغت حداً يجعل من المرجح أيضاً أن يُلغى هذا القرار ـ هذه المرة باستخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة، وربما يكون الرابع في هذا الصراع. بالنسبة للعديد من المراقبين، ستؤكد هذه الحادثة أن مجلس الأمن منكسر بكل بساطة.