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حكم أداء صلاة الجمعة فى المسجد.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 رمضان 2024 فى المحافظات

أمام مسجد صلاة الجمعة
أمام مسجد صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 رمضان 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل حاليا قبيل ساعات فقط من رفع أذان صلاة الظهر يوم الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك ورغبة الملايين من المسلمين في معرفة توقيت أداء صلاة الجمعة في محافظات إقامتهم.

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 رمضان 2024 فى المحافظات

يعرض الدستور للقراء موعد صلاة الجمعة اليوم 12 رمضان 2024 في كل محافظات الجمهورية وذلك حتى يتمكن المواطنون من أداؤها في المساجد وفقا للتوقيت المعلن في بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والذي جاء كما يلي:-

موعد أداء صلاة الجمعة 12 من شهر رمضان 145 الموافق 22 مارس 2024 في محافظة القاهرة 12:02 ظهرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أداء صلاة الجمعة 12 من شهر رمضان 145 الموافق 22 مارس 2024 في محافظة القليوبية 12:02 ظهرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أداء صلاة الجمعة 12 من شهر رمضان 145 الموافق 22 مارس 2024 في محافظة الإسكندرية 12:07 ظهرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

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موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثانى عشر من رمضان الجمعة 22 مارس 2024

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مسلسل سر المسجد.. ما أهمية أداء الصلاة في وقتها؟

موعد أداء صلاة الجمعة 12 من شهر رمضان 145 الموافق 22 مارس 2024 في محافظة كفر الشيخ 12:04 ظهرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أداء صلاة الجمعة 12 من شهر رمضان 145 الموافق 22 مارس 2024 في محافظة قنا 11:56 ظهرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أداء صلاة الجمعة 12 من شهر رمضان 145 الموافق 22 مارس 2024 في محافظة أسوان 11:55 ظهرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أداء صلاة الجمعة 12 من شهر رمضان 145 الموافق 22 مارس 2024 في محافظة البحيرة 12:05 ظهرا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

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حكم أداء صلاة الجمعة في المساجد 

صلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين وتعد فرض عين على كل مسلم واختلف العلماء في عدد تقام به صلاة الجماعة فالبعض قال 3 فأكثر والبعض قال 40 فرد وذلك لقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9).


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