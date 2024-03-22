روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصينى

قال نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، إن تجارة النفط والغاز الروسية تقوم بحوالى 80% من أعمالها بالروبل واليوان.

وأضاف نوفاك - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أمس الخميس، أن "أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين، تمت بالعملات الوطنية؛ اعتبارًا من نهاية عام 2023، وهذا هو الروبل واليوان الصيني.

وبالحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا بشكل عام، فإننا نبيع حوالى 40% من منتجاتنا مقابل بالروبل و40% باليوان الصيني، وما تبقى من 20% بالعملات الأخرى".

وأشار المسئول الروسى إلى أن "هذا يعنى أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى، وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر".

وشدد نوفاك على أن "التخلص من الدولرة هو اتجاه عالمى لأن العديد من الدول بدأت فى التحول إلى ممارسة الأعمال التجارية بالعملات الوطنية"، موضحًا أن "هذا يرتبط فى المقام الأول بالإجراءات التقييدية التى اتخذتها الدول الغربية".