الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير خارجية إيطاليا: القمة الأوروبية ليست مجلس حرب

أنطونيو تايانى
أنطونيو تايانى

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، إن القمة الأوروبية فى بروكسل "ليست مجلس حرب، وعلينا أن نعمل من أجل السلام، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط".

وشدد تايانى - فى تصريحات له على هامش اجتماع لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) على أنه "ينبغى علينا أن نفعل كل شيء من أجل وقف التصعيد والحد من الصراعات".

ورأى أنه "لتحقيق السلام فى أوكرانيا علينا الدفاع عن كييف التى ينبغى ألا يهزمها الروس".

وقال وزير الخارجية الإيطالى: "نحن بحاجة للتوصل إلى توازن، وإذا كان هناك فائز وخاسر فلن يكون هناك اتفاق سلام".

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