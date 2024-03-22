تقرير بريطانى يسلط الضوء على شراسة الانتخابات الأمريكية بين بايدن وترامب

سلطت صحيفة الجارديان، الضوء على الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الانتخابات التمهيدية أثبتت فوز بايدن وترامب في العديد من الولايات الأمريكية ما يدل على مباراة ثانية أكثر شراسة لها.

واكتسح دونالد ترامب وجو بايدن عددًا أكبر من المندوبين في الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم الثلاثاء، حيث وضعوا نصب أعينهم مباراة العودة في نوفمبر.

وحقق ترامب وبايدن انتصارات في ولايات أريزونا وإلينوي وكانساس وأوهايو، كما فاز ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا، حيث لا يعقد الديمقراطيون انتخابات تمهيدية.

وفي أوهايو وإلينوي وفلوريدا، لا تزال حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة نيكي هيلي تستحوذ على نسبة كبيرة من أصوات الجمهوريين، على الرغم من أنها لم تعد في السباق.

عدد كاف من المندوبيين للحصول على الترشيحات الرئاسية



وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الرئيس الحالي والرئيس السابق قد فاز بالفعل بعدد كافٍ من المندوبين للحصول على الترشيحات الرئاسية لحزبيهما، وقد انسحب معظم منافسيهما.

وأنهت آخر منافسي ترامب الجمهوريين، سفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حملتها الرئاسية بعد الثلاثاء الكبير، كما انسحب منافس بايدن، عضو الكونجرس الديمقراطي دين فيليبس، من الانتخابات.

الحملات الانتخابية

ومع حسم منافسات الترشيح الرئاسي، ركز المرشحون على حملاتهم الانتخابية في الولايات المتأرجحة التي سيحتاجون إليها للفوز في الانتخابات العامة في نوفمبر.

وفي الأيام الأخيرة، زار بايدن ولايتي أريزونا ونيفادا، حيث يتطلع إلى تعزيز دعم الناخبين الشباب واللاتينيين الذين قد يكونون أساسيين في إعادة انتخابه. يروج بايدن للسياسات الاقتصادية ويهاجم ترامب بشأن الهجرة والإجهاض في إطار سعيه لكسب الناخبين المترددين وتراجع الحماس بين المجموعات التي دعمته في عام 2020.

ويحث الديمقراطيون الذين يسعون إلى تسجيل إحباطهم من بايدن بشأن تعامله مع الحرب في غزة، مؤيديهم على التصويت لصالح معلمة المساعدة الذاتية ماريان ويليامسون في أريزونا - لأنها، على عكس بايدن، دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي الوقت نفسه، يحث المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في ولاية أوهايو مؤيديهم على "ترك الأمر فارغًا".

وفي الوقت نفسه، واصل ترامب إثارة الجدل خلال حملته الانتخابية وسط مشاكل قانونية مستمرة. وادعى أن اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين “يكرهون دينهم” وإسرائيل، في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين – مما أثار الغضب.

وبينما يتنقل عبر البلاد لحشد الدعم وجمع الأموال، جعل أيضًا بشكل متزايد من هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول حجر الزاوية في حملته، حيث حيا مثيري الشغب كأبطال.

وفي ولاية أوهايو، فاز بيرني مورينو، الذي أيده ترامب، بالانتخابات التمهيدية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، وسيواجه شاغل المنصب الديمقراطي شيرود براون في نوفمبر، وفقا لما تتوقعه أسوشيتد برس.

وكان مورينو، وهو تاجر سيارات ثري سابق ولم يسبق له أن شغل منصبًا منتخبًا، يتقدم في استطلاعات الرأي قبل يوم الانتخابات، متفوقًا على عضو مجلس الشيوخ عن الولاية مات دولان ووزير الخارجية فرانك لاروز.

وكان دولان، الذي تمتلك عائلته فريق كليفلاند جارديانز للبيسبول، يحظى بدعم الجمهوريين، بما في ذلك الحاكم مايك ديواين.

كما استهدف الجمهوريون مقعد براون باعتباره مقعدًا يمكنهم قلبه في نوفمبر - فهو الديمقراطي المنتخب الوحيد على مستوى ولاية أوهايو في ولاية انتقلت بشكل كبير إلى اليمين في السنوات الأخيرة.

وفي إلينوي، سيدافع عضو الكونجرس الديمقراطي الحالي داني ديفيس البالغ من العمر 82 عامًا عن مقعده في نوفمبر بعد مواجهة التحدي التقدمي، حسبما تتوقع وكالة أسوشييتد برس.

وكان ديفيس مدعومًا من حاكم الولاية، جيه بي بريتزكر، وعمدة شيكاغو، براندون جونسون، لكنه واجه تحديًا صعبًا من منظمة المجتمع والمدافعة عن السيطرة على الأسلحة كينا كولينز، وهي منظمة مجتمعية ومدافعة عن السيطرة على الأسلحة.