كيف يسير بايدن والديمقراطيون نحو فوز محتمل لترامب فى الانتخابات الأمريكية 2024؟

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على العديد من المنافسات بين الرئيس الامريكي جو بادن والرئيس السابق دونالد ترامب، لافتة إلى أنه ما لم يغير بايدن موقفه، فإن جميع الأسباب للاعتقاد بأن انخفاض أرقام استطلاعات الرأي قد يكون علامة على هزيمة انتخابية قادمة.

وبحسب الصحيفة أصبح ترامب وبايدن، مرة أخرى، المرشحين الجمهوري والديمقراطي لمنصب الرئيس، حيث فاز الثنائي في الانتخابات التمهيدية بالعديد من الولايات الامريكية، كما أرسل الديمقراطيون في ميشيجان إلى بايدن إشارة تحذير وامضة بشأن الانتخابات.

ترامب والانتخابات الأمريكية

ومن باب الإنصاف، فإن معظم الأمريكيين لم يستمعوا بعد، ولا العديد من الديمقراطيين، الذين أمضوا معظم العام الماضي على أمل أن يؤدي حكم واحد أو أكثر ضد ترامب في المحاكم إلى منحهم الانتخابات ⁠ - وربما حتى وضع ترامب في الخلف، مشيرة الى أن هذا دائمًا رهانًا محفوفًا بالمخاطر، لكن المحكمة العليا أوقفت الآن محاكمة محاولته الانقلاب في عام 2020، في حين أن القضايا الأخرى المرفوعة ضده لها جداول زمنية غير مؤكدة.

وفي الوقت نفسه، قال فريق بايدن والمسؤولون الديمقراطيون للصحافة إن استبدال بايدن ليس مرجحًا على الإطلاق، ويصرون على أن السباق قد بدأ بالفعل.

كما تشير جميع استطلاعات الرأي الوطنية عالية الجودة التي أجريت منذ شهر يناير، باستثناء عدد قليل منها، إلى أن ترامب في استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز يمثل إلى حد ما بقية الاستطلاعات والذي جذب قدرًا كبيرًا من اهتمام وسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وضع ترامب في المقدمة بخمس نقاط، 48-43٪، بين الناخبين المسجلين. و

وفي الوقت نفسه، يتمتع بايدن، الذي أصبح أقل شعبية من أي وقت مضى، بنسبة تأييد تبلغ 38%. ويقول عشرة في المائة ممن صوتوا له في عام 2020 الآن إنهم سيصوتون لصالح ترامب. والصورة الديموغرافية التي يرسمها الاستطلاع وخيمة ⁠ – ليس فقط بالنسبة لبايدن ولكن ربما بالنسبة للحزب الديمقراطي ككل.

تقدم بايدن بقوة مع النساء في عام 2020، ومن الواضح الآن أنه مرتبط بترامب من بينهن؛ فاز بايدن بما يقدر بنحو 72% من الأقليات التي ليس لديها شهادات جامعية في المرة الأخيرة، ويتقدم الآن بفارق ست نقاط فقط، 47-41%. ورغم أن إصدار تصريحات ديموغرافية واسعة النطاق على أساس استطلاع واحد ليس أمرا حكيما، فإن هذه النتائج تتفق تقريبا مع بعض البيانات الأخرى.

في ميشيغان على سبيل المثال، حيث كان الكثير من التركيز الأسبوع الماضي على التصويت غير الملتزم به ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية لتلك الولاية، كان بايدن بشكل عام يحصل على أقل من 70% من الناخبين السود الحاسمين في تلك الولاية، والذين فاز بهم بأكثر من 90% من الأصوات.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، في عام 2020، إن العجز مثل ذلك الذي تعاني منه الدوائر الانتخابية الديمقراطية القوية سابقًا يشرح إلى حد ما سبب خسارة بايدن، في الوقت الحاضر، في كل ولاية متأرجحة في ضوء استطلاعات الرأي الحالية.