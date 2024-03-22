الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 11.. رجال شداد يهجمون على المعلم أثناء توريد شحنة السمك

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، بدأت بمشهد أحمد بدير، و"المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وهم يخططون لقتل مصطفى شعبان.

توريد السمك للمعلم

إذ يقول له الأخير: "أنا اتفقت مع الواد دونجل وفهمته إنه لازم يخلص على الواد دا أول ما يخرج من المينا في سكات"، ليرد بدير عليه: "كل واحد يخلص بطريقته.. لكن المعلم عمره خلص النهارده"، وذلك بعدما اكتشف أن ملك ابنته وقعت في حبه وجلبت له هدية نظير جدعنته معها.

جاء ذلك بعدما قرر الذهاب إلى هناك لجلب سمك من أجل وقف حجز المعلم شداد على محل المعلم بشر نتيجة تأخره في توريد السمك وفرض غرامة عليه بقيمة 2 مليون جنيه.

ويظهر مصطفى شعبان في ميناء السويس وهو حزين على عدم حصوله على شحنة السمك التي جاء إليها، حتَّى يرى "شعبان" الضابط الذي كان يحقق في قضية والده، حيثُ يسأله الأخير: "بتعمل إيه هنا"، ليرد "شعبان": "كنت جاي أصطاد سمك أسد بيه ديون المعلم بشر، بس مفيش نصيب".

مسلسل المعلم الحلقة 11| مصطفى شعبان يلتقي بـ"المعلم غريب"

لقاء المعلم وغريب

ويلتقي مصطفى شعبان بالمعلم غريب أحد كبار التجار في ميناء السويس، ويخبره أنَّه نجل "الملعم  حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، ويقوم "غريب" باحتضانه قائلًا: "أهلا يابني يا غالي يابن الغالي.. إزاي أبوك يابني واحشني أوي"، ويخبره "شعبان بأنَّه جاء ليحصل على شحنة السمك لسداد ديون "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وذلك قبل أن يحجر على محله "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، ويصر "المعلم غريب" على ضيافة مصطفى شعبان.

ولكن اعترض رجال المعلم شداد النجم مصطفى شعبان وذلك أثناء تحميل السمك، وخلال الحلقات السابقة قرر شعبان السفر من أجل الحصول على شحنة سمك، وإعطائها للمعلم بشر كي يسدد توريده للمعلم شداد، الذي حجز على محل الأول وفرض عليه غرامة 2 مليون جنيه، ولكن كان رجال شداد يعرقلون حصول شعبان على السمك.

مسلسل المعلم الحلقة 11.. رجال شداد يعترضون مصطفى شعبان أثناء تحميل شحنة السمك

رجال شعبان يعترضون طريق المعلم

إلا أن رجال المعلم شداد اعترضوا طريقه، ومنعوا كل التجار من التوريد له، حتى التقى عبر الصدفة شعبان بأحد أصدقاء والده وهو المعلم غريب الذي قاله له: "مستحيل تعود لمصر وإيدك فاضية، أنا عندي مركبين في البحر لما يجوا خد السمك اللي فيهم أيا كان حجمه إيه، هو الشبك بينزل فاضي ويطلع مليان بالخير والبركة".

وأثناء تحميل شحنة السمك ظهر رجال شداد، وأمروا كل من في المينا بعد المشاركة في التحميل، وتوعدوا المعلم مصطفى شعبان بعدم الخروج من المينا، حتى قرر تحميل شحنة السمك بنفسه دون مساعدة أحد.

واتصل رجال شداد بابنه عنتر والذي قال لهم: "اقطعوا عليه الطريق متخلهوش يطلع بأي سمك من المينا".

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