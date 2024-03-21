أول صور لمران منتخب كرواتيا بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمباراة تونس

خاض المنتخب الكرواتي مرانه الأول على ملاعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لمباراة تونس ببطولة كأس عاصمة مصر الودية، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة.

ويلتقي المنتخب الكرواتي نظيره المنتخب التونسي يوم السبت المقبل في العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.



ووصل منتخب كرواتيا القاهرة في وقت سابق من اليوم، استعدادًا لبدء منافسات البطولة الودية التي تستضيفها القاهرة حتى يوم 26 مارس الجاري.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب نيوزيلندا، غدًا في العاشرة مساءً على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا في المباراة النهائية للبطولة، بينما يتواجه الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق أن كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، آخر استعدادات فريقه للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية بمصر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال "داليتش"، في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "لن نأتي للقاهرة من أجل النزهة أو الترفيه، لدينا هدف واضح جئنا من أجله".

وأضاف: "سنخوض مباراة تونس بهدف واحد غير قابل للنقاش وهو الانتقام ورد الاعتبار من المنافس، كان من المفترض إقامة البطولة في أبوظبي، الأمر الذي عطل خططنا".

وأكمل مدرب كرواتيا: "سنذهب إلى القاهرة يوم الخميس فقط، ربما ستكون هناك أجواء كروية أكثر في البطولة بعد إقامتها بمصر، سيكون هناك بالتأكيد عدد كبير من الجمهور".