الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: وقف إطلاق النار فى غزة أفضل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التهنئة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنه يتم العمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحمل موت مزيد من الأطفال في قطاع غزة، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار بغزة أفضل السبل لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتابع: "نحتاج إلى دفع الجهود لإدخال المساعدات لغزة برا وبحرا وجوا، وأن الممر البحري ليس بديلا عن الطرق البرية لإدخال المساعدات لغزة".

أنتوني بلينكن رمضان المبارك

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