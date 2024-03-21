الخميس 21 مارس 2024
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مصر

التخطيط: 34% مساهمة المرأة بسوق العمل و26% من المناصب القيادية للإناث

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة، وارتفعت نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%، منهن 26% على درجات قيادية، و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم.

احتفالية يوم المرأة المصرية 

كما أشارت الوزيرة، خلال مشاركتها فى احتفالية يوم المرأة المصرية، إلى  تطوّر نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر للتميّز الحكومي من 18% في دورتها الأولى عام 2019 إلى 30% في دورتها الثالثة عام 2021/ 2022، مشيرة إلى إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي، كأحد فئات جوائز التميّز الحكومي وبدء تطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص، وهي الجائزة التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية قبل عامين.

مساهمة المرأة في سوق العمل 

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل تلك الجهود تتسق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، حيث كشفت الدراسات أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصري سوف تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، وهو ما يظهر أيضًا في المؤشرات الدولية التي تشهد مصر تقدما فيها منذ عام 2014.

تابعت الدكتورة هالة السعيد أنه في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى هدف 30% من السيدات في مجالس الإدارات بحلول عام 2030.

وفي ختام كلمتها وجهت السعيد تحية إعزاز وتقدير ومؤازرة من المرأة المصرية والعربية إلى كل أم وامرأة فلسطينية مناضلة صامدة تمثل قلبًا نابضًا بالتفاؤل والأمل يُعلّم البشرية دروسًا قيّمة في الصمود.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد العاصمة الإدارية القدرات الرقمية يوم المرأة المصرية

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