الكنيسة المارونية تحتفل بحلول يوم الجمعة تمام الأربعين

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم الجمعة تمام الأربعين، ومناسبة تجارب يسوع في البريّة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

بدخوله البرّيّة دخل الرّب يسوع تاريخ الخلاص لشعبه، شعب الله المختار. بدأ هذا التاريخ بعد الخروج من مصر، بالترحال أربعين سنة في البريّة. تظهر في قلب هذه الأربعين سنة أيام اللقاء مع الله وجهًا لوجه: أربعون يومًا قضاها موسى على قمّة الجبل، في صومٍ مطلق، بعيدًا عن شعبه، في عزلة الغمام، على قمّة الجبل .

من قلب هذه الأيام تدفّق ينبوع الوحي. نجد مدّة الأربعين يومًا هذه في حياة إيليّا: فبعد أن اضطهده الملك آحاب، سار إيليّا في البرّيّة أربعين يومًا، عائدًا بذلك إلى نبع العهد، إلى صوت الله، من أجل انطلاقة جديدة لتاريخ الخلاص.

دخل الرّب يسوع هذا التاريخ. وعاش ثانية تجارب شعبه، تجارب موسى. فقدّم مثل موسى، تقدمة مقدّسة: أن يُمحى من سفر الحياة ليخلّص شعبَه . وهكذا أصبح الرّب يسوع حمل الله الّذي سيحمل خطايا العالم؛ أصبح موسى الحقيقيّ الذي هو حقًّا "في حضن الآب" ، وجهًا لوجه معه، لكي يُظهِرَه. في بَراري العالم، إنّه حقًا نبع الماء الحيّ ، الذي لا يكتفي بالكلام فحسب، إنّما هو نفسه كلمة الحياة: إنّه الطريق والحق والحياة . من على الصليب، أعطانا العهد الجديد. كموسى الحقيقيّ، دخل بقيامته أرض الميعاد التي مُنِعَ موسى من دخولها، وبمفتاح الصليب، فتح لنا بابها.