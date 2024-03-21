الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نتحرك بكل جهد لوقف إطلاق النار فى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية 2024، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الدولة لم تبدأ بالعدوان في سيناء ولكن كان الجيش يدافع عن الوطن من أجل مستقبل دولة كان على وشك الانهيار.

الحرب في غزة 


وأكد الرئيس السيسي: "الدولة تتحرك بكل جهد من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، والوصول لحل دائم وجذري لهذه القضية، وأدعو الله العون على ذلك".

تكريم الأم المثالية 

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.

الحرب في غزة السيسي تكريم الأم المثالية يوم المرأة المصرية اكسترا نيوز

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