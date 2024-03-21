محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق مصر - أسيوط

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لأعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق مصر - أسيوط السريع، نطاق كوبري المرازيق بداية من قرية المرازيق حتى قرى أبو رجوان والشوبك (قبلي وبحري) بطول 4كم، والذي يُعد من المحاور المرورية المهمة بمركز ومدينة البدرشين.

وأشار المحافظ، إلى أن الطريق شهد أعمال توسعة وتطوير شاملة بالإضافة إلى إنشاء دورانات مرورية لخدمة مطالع ومنازل كوبرى المرازيق للسيارات بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بالمعايير الفنية اللازمة.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء كوبرى المشاة لخدمة أهالي قرية المرازيق لتسهيل حركة عبورهم للطريق حفاظًا على سلامتهم.

وشملت جولة المحافظ تفقد المراحل النهائية لإنشاء مسجد الرحمن بقرية أبو رجوان بالمرازيق والذي ينفذ من خلال هيئة الطرق والكبارى بدلًا من المسجد القديم بنفس المنطقة.

متابعة دورية

وشدد المحافظ خلال جولته على رؤساء مراكز البدرشين والحوامدية بضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة ورفع كفاءتها بالقرى والتأكد من التزام الشركات ومتعهدي النظافة بجمع المخلفات بصورة دورية لتحسين منظومة النظافة.

كما شدد المحافظ بمنع أي تعديات على الرقعة الزراعية ومخالفات البناء مع الإزالة الفورية لأي حالات يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت الجولة قيام مسؤول أحد الجمعيات الأهلية بقرية أم خنان بالحوامدية بتسليم درعًا للمحافظ تكريمًا له لمجهوداته في إنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي كان حلمًا لأبناء القرية.

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