الخميس 21 مارس 2024
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مصر

عيد ست الكل| هدايا مناسبة للاحتفال بعيد الأم 2024

عيد الأم
عيد الأم

يوافق اليوم الخميس 21 مارس 2024 الاحتفال بعيد الأم، حيث يحتفل العالم بهذه المناسبة ويعبر الأبناء عن امتنانهم وتقديرهم للأمهات، ويواجه الكثيرون تحدي اختيار الهدايا المناسبة التي تعبر عن مشاعرهم في هذا اليوم الخاص، وخلال هذه الساعات يكثف الأبناء والبنات البحث عن هدايا مناسبة للأمهات في عيد الأم 2024

هدايا مناسبة لعيد الأم 2024

وفي إطار حرص “الدستور” على تقديم كافة الخدمات الإخبارية، نقدم للقراء والمتابعين أفكارًا للهدايا التي يمكن شراؤها للاحتفال بعيد الأم.

هدايا عيد الأم لعام ٢٠٢٤

1- قفطان أو عباءة 

بمناسبة أن عيد الأم في شهر رمضان، فإن فكرة تقديم عباءة لوالدتك لاستقبال الضيوف أو لارتدائها أثناء التسوق في رمضان أو أثناء الصلاة ستكون مناسبة جدًا.

2- حقيبة جلد:

تُعتبر الحقائب الجلدية من الهدايا القيمة التي يمكن تقديمها للأم في عيدها، خاصة إذا كانت امرأة عاملة.

3- أدوات المطبخ:

إذا كانت الأم من هواة المطبخ، يمكن شراء أدوات حديثة تساعدها على تحضير أشهى المأكولات بشكل يسير، مثل قطاعة الخضراوات أو سكين حامية أو أطباق للتقديم أو طقم حلل أو صواني، كما يمكن شراء مجموعة توابل للاستخدام في أكلات رمضان.

كلمات تهنئة عيد الأم 2024.. نحتفل به غدًا الخميس 21 مارس

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4- ديكورات المنزل وأدوات منزلية:

تُعتبر ديكورات المنزل من الهدايا المثالية للأم، فتزيين المنزل بديكورات أنيقة سينعكس إيجابًا على نفسيتها. لذا يمكن شراء مزهرية أو إطار للصور أو سجادة جديدة، ويمكن أيضًا شراء مناشف ملونة وبسيطة أو مفرش سرير بلون تفضله والدتك وتقديمها كهدية رائعة.

أفضل العبارات للاحتفال بعيد الأم

  • يا أمي، لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تدركي كم أنا أحبك.
  • أمي الغالية، كلمة "أحبك" قليلة جدًا أمام عظمتك، كل عام وأنتِ بألف خير.
  • أمي، أنتِ الشخص الوحيد الذي أجده في هذه الحياة، أبث لكِ همومي وأشكو إليكِ، كل عام وأنتِ بخير يا أمي.
  • لو كان بيدي أن أزيد في عمركِ لفعلت، كل عام وأنتِ بخير يا أمي.
  • أمي، أنتِ نهر العطاء الذي لا ينضب، ستظلين رمزًا للطهارة والنقاء ومنارة الحب والحنان في حياتي.
  • إلى أغلى وأعز الناس، سنة مباركة يا تاج الرأس.
  • أمي، يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق قلبي، في عيدك أهديك عمري وقلبي.
  • أيها الفرح، أوصيك بأمي فلا تنسى زيارتها كل يوم.
  • اليوم عيد أمّي، كل عام وأنتِ طيبة وقريبة.
    إقرأ أيضًا: رسائل تهنئة الأمهات| أفكار هدايا عيد الأم 2024 بتكلفة اقتصادية
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