خليفة: صناعة التأمين تلعب دورًا مهمًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية

قال أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن جذب الاستثمارات الأجنبية أمر حيوي لأي اقتصاد يسعى للنمو والتطور، لذا فإن صناعة التأمين في مصر أصبحت من الصناعات الهامة، والتي تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر وتأثيرها على الاقتصاد المصري تتمثل في أن تلعب الاستثمارات الأجنبية دورًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي للبلد، حيث تسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه تسهم الشركات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى مصر، ما يعزز التطوير التكنولوجي ويسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات.

وأوضح أنه بفضل الاستثمارات الأجنبية، يمكن للشركات المحلية توسيع إنتاجها وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، ما يعزز العملة الصعبة ويعزز الاقتصاد الوطني.

وأكد أنه يمكن للاستثمارات الأجنبية تحفيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل السياحة، الصناعة، والبنية التحتية، مما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد وتحقيق التوازن.

وأشار إلى أنه تعمل الاستثمارات الأجنبية على تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز للشركات للاستثمار.

وأوضح أنه يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأشار إلى أنه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن لمصر تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد أنه تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدًا من أهم أنواع الاستثمارات التي يمكن أن تجلب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمصر، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية.