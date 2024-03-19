عمرو جاد: جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد

قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية السابق، إن الاستثمار في تحسين البنية التحتية اللوجستية مثل النقل والاتصالات ومرافق تخزين السلع يمكن أن يقلل من تكاليف الإنتاج ويسهم في تقليص الأسعار.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إنشاء بيئة تنافسية صحية من خلال تشجيع المنافسة بين الشركات ومنع الاحتكار يمكن أن يساهم في تخفيض الأسعار وتحسين جودة السلع.

وأوضح أن اتباع سياسات نقدية ونقدية مناسبة تحافظ على استقرار الاقتصاد وتقلل من التضخم يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأسعار وتقليل الضغوط النقدية.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات الاستراتيجية يمكن أن يعزز الإنتاج ويقلل من تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل الأسعار.

وأوضح أن تحديد القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد وتركيز الجهود على تحسين إنتاجها وتوزيعها يمكن أن يؤثر إيجابًا على أسعار السلع والمنتجات.

وأشار إلى أنه باعتبار هذه الإجراءات والسياسات، يمكن للحكومة في مصر أن تعمل على خفض أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية وتطوير الإدارة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويقلل من التكاليف الإدارية التي يمكن أن تنعكس على الأسعار.

وأكد أن ضمان توجيه الدعم المالي والاجتماعي للشرائح المحتاجة والفقيرة بشكل فعال يمكن أن يساعد في تخفيض تكاليف الحياة على هذه الشرائح، وأن تشجيع الاستهلاك المحلي للمنتجات المحلية يمكن أن يعزز الطلب المحلي ويسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق اقتصاد أكثر استدامة.

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الاقتصادية لتبادل الآراء وتحديد الحلول الملائمة يمكن أن يساعد في تحقيق توافق أكبر ونجاح أكبر في خفض الأسعار.

وأوضح أن تحسين البنية التحتية للطاقة والمواصلات يمكن أن يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج ونقل السلع، مما ينعكس على الأسعار النهائية.

وأكد أن تحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل والدخل يمكن أن يزيد من القدرة الشرائية للمواطنين ويسهم في تحقيق أسعار معقولة للسلع.