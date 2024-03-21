أمين عام الناتو يجرى مباحثات مع رئيس وزراء البرتغال فى بروكسل

يلتقى الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج، الخميس، رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، فى مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى للناتو، لن يتحدث المسئولان مع الصحفيين أو وسائل الإعلام، إلا أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات المشتركة أحدث التطورات على الساحة العالمية، لاسيما فيما يتعلق بالهجمات الروسية على أوكرانيا.

جدير بالذكر أن البرتغال، عضو قديم فى حلف شمال الأطلنطى منذ عام 1949، وتشارك فى العديد من التدريبات والمهام العسكرية للحلف.