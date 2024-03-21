الخميس 21 مارس 2024
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سياسي

برلماني يطالب بعرض تقرير عما تم إنجازه في خطة "مصر 2030"

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

تقدم النائب  عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك بشأن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، خاصة بعد مضي 4 سنوات على إقرارها.

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وتساءل النائب عاطف المغاوري، في طلب الإحاطة، عما تم إنجازه من مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر وماهي المعوقات التي تواجهها؟، ومدى انعكاس الفجوة الدولارية، والأزمات الداخلية والإقليمية  والدولية على مراحل تنفيذ الخطة؟.

كما تساءل المغاوري، عن ما هي الإجراءات والتدابير المتبعة لتنفيذ بنود الخطة ومدى الالتزام بالخطة؟، وهل هناك سياسات وإجراءات لتعديل مراحل الخطة زمنيا وماليًا؟، ومدى التزام الجهات والوزارات بتوجيهات خطة مصر 2030 في العمل الحكومي والبرامج والمبادرات التي تقوم بتنفيذها؟.

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وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإحاطة مجلس النواب بتقرير مكتوب عما تم إنجازه في خطة مصر 2030، لإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوع في اللجنة المختصة بمجلس النواب.

 وسبق وتقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك بشأن عدم تأهيل مخرج موقف عبود المتجه إلى الأقاليم والمحاذي لترعة الإسماعيلية.

و قال المغاوري، في طلب الإحاطة، إنه على الرغم من انتهاء الأعمال الخاصة بالمحاور والكباري العلوية بالمنطقة المجاورة للموقف، إلا أن مخرج موقف عبود باتجاه الأقاليم غي مؤهل، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المارة والسيارات والتي تلجأ إلى هذا المخرج وباعتباره الوحيد لخروج مئات السيارات خلال اليوم الواحد، وما يزيد معاناة المارين بهذا المخرج هو وجود أتربة ومخلفات هدم بالإضافة الأرضية غير المهيأة بالمرة لمرور الدواب وليس السيارات. 

طلب إحاطة خطة مصر 2030 النائب عاطف المغاوري مجلس النواب معوقات

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