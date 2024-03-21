سياسى فلسطينى: زيارة بلينكن فى المنطقة لتقديم رؤية الأمريكان عقب الحرب

علق أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط قائلًا، إنه بمتابعة زيارة بلينكن هذه المرة نجد أن دولة الاحتلال لم تكن ضمن الزيارة ولكن أضيفت ضمن الجولة السادسة في الشرق الأوسط.

لقاء بلينكن مع السادسية العربية

وأضاف "الرقب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عقب لقاء بلينكن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة سيلتقي مع السادسية العربية وسيتم تقديم رؤية الأمريكان في هذه الحرب إلى اليوم التالي بعد انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن العرب سيقدمون رؤيتهم حول السلام ، كما أن الزيارة لا تتحمل الجديد، وتكاد تكون زيارة بلينكن لاجتياح رفح وإبلاغ الزعماء العرب بالاجتياح والطريقة حسب رؤية إسرائيل.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، بأنه من غير المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المحادثات المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين حول رفح في واشنطن العاصمة، واقترح نائب المتحدث الرسمي فيدانت باتيل أن تكون المحادثات على مستوى عمل أكبر.

وأضاف أنه ليس لدي أدنى شك في أن وزارة الخارجية سوف تشارك بعمق في تلك المحادثات، وقال باتيل يوم الأربعاء: "لا أعتقد أنها ستحدث على مستوى الوزير، لكننا بالطبع منخرطون بعمق في هذه القضية من جميع أنحاء الوزارة".

وأفادت شبكة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء، بأن رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – وهو حاليًا عضو في حكومة الحرب الإسرائيلية وسفير سابق لدى الولايات المتحدة – ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي سيسافران إلى العاصمة لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين.

ودعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى توضيح الكيفية التي تنوي بها الحفاظ على سلامة أكثر من مليون فلسطيني يلتمسون اللجوء في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تحذر فيه إسرائيل من أنها ستشن قريبًا هجومًا عسكريًا على رفح.

وعندما سألته شبكة CNN عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتوفير الموارد لإسرائيل لحماية السكان المدنيين في رفح، لم يستبعد باتيل هذا الاحتمال، لكنه أشار إلى أنه لن يتقدم في المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.