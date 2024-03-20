الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب "توك توك" فى العياط

ارشيفية
ارشيفية

شهد الطريق الإقليمى فى العياط إصابة 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب توك توك وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى العياط.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب توك توك أعلى الطريق ونتج إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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