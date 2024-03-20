الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الجودو يكشف الشعار الرسمي للبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس

شعار البطولة الافريقية
شعار البطولة الافريقية للجودو

كشف الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، عن الشعار الرسمي للبطولة الأفريقية للكبار في نسختها الخامسة والأربعين المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام في ستاد القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 28 إبريل المقبل.

وأكد مرزوق أنه تقرر ٱقامة البطولة الأفريقية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة وسط مشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية خاصة أن البطولة تشهد اهتمامًا كبيرًا من جانب لاعبي القارة كونها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للجودو أنه يجرى حاليا الاستعدادات على قدم وساق من أجل الانتهاء مبكرا من كافة الأمور التنظيمية من خلال استقبال الوفود وتسكينهم هذا إلى جانب عملية التأهيل الفني لعناصر المنتخب الوطني الذي يخوض معسكرا في المركز الأولمبي بالمعادي حتى يكونوا في أعلى مستويات الجاهزية مع بدء البطولة في الشهر المقبل.

يذكر أن منتخب الجودو حصد 9 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية بغانا بواقع ذهبية وفضية و7 برونزيات حيث شارك بلاعبين الصف الثاني في دورة الألعاب الإفريقية نظرا لانشغال الفريق الأساسي بالمشاركة في البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو في دورة الألعاب كالتالي:

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

عمر سامي (81 كجم) - ميدالية فضية

عادل حمادة (60 كجم) - ميدالية برونزية

علي حازم (90 كجم) - ميدالية برونزية

محمد عبده (+109 كجم) - ميدالية برونزية

كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية

فريدة مجدي (70 كجم) - ميدالية برونزية

آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية

اتحاد الجودو بطولة الإفريقية المؤهلة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس لمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ستاد القاهرة رئيس الاتحاد المصري للجودو

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