إحالة أجنبيتين للمحاكمة لإدارتهما فيلا للأعمال المنافية للآداب

أحالت نيابة القاهرة الجديدة أجنبيتين للمحاكمة؛ لاتهامهما بإدارة فيلا للأعمال المنافية للآاب داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة اليوم في القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن شبكة الدعارة بها فتاة تحمل جنسية أوكرانيا وأخرى تحمل جنسية روسية، كونتا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.

ووردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد بقيام سيدة أوكرانية بتكوين شبكة دعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.