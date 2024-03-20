بدء مراسم عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع بالمعادى (صور)

بدأت مراسم عزاء المونتيرة الراحلة زينة مطاوع بمسجد النور بالمعادي وسط حضور اقتصر على عدد من الأقارب والأصدقاء.

وغيّب الموت زينة مطاوع أمس الأول، وهى المونتيرة المساعدة لمسلسل "عتبات البهجة" الذي يعرض خلال شهر رمضان بطولة الفنان يحيى الفخراني وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وانتقلت المونتيرة الراحلة إلى جوار ربها مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض، وأعلن د.مدحت العدل عن نبأ الوفاة من خلال "استوري" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

رحيل المونتيرة زينة مطاوع

كان آخر أعمال زينة مطاوع مسلسل "عتبات البهجة" الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان الموسم الحالي، ويقوم ببطولته يحيى الفخراني، ويعرض مسلسل "عتبات البهجة" يوميًا على مجموعة قنوات DMC في الساعة 6:15 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على DMC دراما في الساعة 8:00 مساءً، والإعادة في الساعة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية في الساعة 8:00 صباحًا، ويعرض أيضًا على منصة "Watch It".

ونعت الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المونتيرة الشابة زينة مطاوع، حيث نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك نعيًا للمونتيرة الراحلة عزّت فيه الشركة والعاملين بقنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، أسرتها داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكتبت الصفحة الرسمية للمعهد العالي للسينما: "البقاء لله والدوام لله، بقلوب يمزقها الألم ينعى المعهد العالي للسينما، عميد المعهد د.إيمان يونس ووكيل المعهد د.أحمد فهمي وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريون وجميع العاملين بالمعهد، ابنة المعهد العالي للسينما المونتيرة زينة مطاوع، خريجة قسم المونتاج، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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