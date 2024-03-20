عضو بالتنسيقية فى ذكرى العاشر من رمضان: نستلهم منها العزيمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

هنأ الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود، وشعب مصر العظيم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من رمضان.



وأوضح "هجرس" في تصريحات له، أن ما حققته القوات المسلحة خلال حرب السادس من أكتوبر، كشف عن القدرة الحقيقية للجيش المصري وقدراته على مواجهة التحديات مهما كانت صعوبتها، مشيرًا إلى أننا نستلهم من هذه الذكرى العزيمة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.



وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الظروف الراهنة والتحديات الداخلية والخارجية تتطلب منا جميعا استلهام روح أكتوبر وعزيمته، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للعبور إلى بر الأمان والجمهورية الجديدة.



وأضاف: نجدد العهد دائمًا على المضي قدمًا نحو الرخاء والبناء والتنمية، من أجل الوصول إلى مصر التي نطمح بها لنا ولأبنائنا، مثمنًا القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعادت لمصر مكانتها وريادتها في المنطقة والعالم.