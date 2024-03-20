بعد القبض على متهم.. تطور جديد فى واقعة مالك أسد التجمع

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة الأسد المتجول بمنطقة التجمع الأول.

ودلت التحريات بعد ضبط شاب بالأمس كان متواجدًا داخل منزل خرج منه الأسد، أن صديقًا له يمتلك هذا الأسد وجلبه للمنزل وجارٍ ضبطه.

وأضاف المصدر، أن المتهمين قاما بإيواء حيوان مفترس يعرض حياة الناس للخطر، وأنه تم تحرير المحضر رقم 4624 لسنة 2024 إداري قسم شرطة التجمع الأول.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمساعدة الأهالي على أسد صغير مجهول يتجول داخل شوارع منطقة التجمع الأول، وتمت السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث التجمع الأول، ببلاغ من حارس أرض فضاء يفيد بالعثور على شبل صغير داخل قطعة أرض فضاء، وتم ضبطه عقب الظن بأنه قطة كبيرة، لكن تبين أنه أسد صغير.

وانتقل رجال مباحث التجمع الأول لمكان البلاغ، وتم وضع الشبل في قفص وتسليمه للجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.