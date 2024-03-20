الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم باختلاس شركة في المعادي

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غيايبًا، بالسجن 10 سنوات للمتهم باختلاس مبلغ مالي من شركة في المعادي.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار مجدي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين محمد محمد محي الدين ونبيه عبدالسلام بدر، سامح على طعيمه وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 16738 لسنة 2022 جنايات المعادي والمقيدة برقم 2691 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، عن اختلاس المتهم «أحمد.ن»، مبلغ مالي من شركة خاصة وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

منطقة المعادى مبلغ مالي محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس التحقيقات جنايات المعادي

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